Kartal darmadağın!.. Ligin flaş takımı Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş ilk yarıyı lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamladı. 2. dakikada Kartal, Dorukhan ile golü buldu. Ancak gol VAR kararıyla iptal oldu.
GÖKHAN'DAN BÜYÜK HATA
Kasımpaşa 11. dakikada öne geçti. Gökhan'ın uzaklaştıramadığı topa Sadiku düzgün vurdu: 1-0. 19. dakikada bu kez Diagne'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Aynı Diagne 45'te farkı ikiye çıkardı: 2-0.
BABEL ZOR OLANI BAŞARDI
52. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi... Sağdan Lens'in ortasında Pektemek kafayı vurdu ve skor 2-1 oldu. 70'te Babel rakiplerini bir bir geçti. Ancak vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
PERDEYİ PAVELKA KAPATTI
73'te Pavelka'nın şutu üst direkten döndü. Devam eden pozisyonda VAR kararıyla penaltı kararı çıktı. Diagne skoru 3-1 yaptı. 83'te Pavelka perdeyi kapattı: 4-1.
KARİUS GOLLERİ YİNE TARAFTAR GİBİ İZLEDİ
Performansı tartışma konusu olan Karius dün de kötü günündeydi. Beşiktaş formasıyla 13 lig maçında 16 gol yiyen Alman eldiven büyük eleştiri aldı.
YÖNETİME TEPKİ
Kasımpaşa önünde alınan ağır yenilgi Beşiktaşlı taraftarları adeta çılgına çevirdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gelen Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından yönetim aleyhine tezahürat yaptı.
GÖKHAN'DAN BÜYÜK HATA
Kasımpaşa 11. dakikada öne geçti. Gökhan'ın uzaklaştıramadığı topa Sadiku düzgün vurdu: 1-0. 19. dakikada bu kez Diagne'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Aynı Diagne 45'te farkı ikiye çıkardı: 2-0.
BABEL ZOR OLANI BAŞARDI
52. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi... Sağdan Lens'in ortasında Pektemek kafayı vurdu ve skor 2-1 oldu. 70'te Babel rakiplerini bir bir geçti. Ancak vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
PERDEYİ PAVELKA KAPATTI
73'te Pavelka'nın şutu üst direkten döndü. Devam eden pozisyonda VAR kararıyla penaltı kararı çıktı. Diagne skoru 3-1 yaptı. 83'te Pavelka perdeyi kapattı: 4-1.
KARİUS GOLLERİ YİNE TARAFTAR GİBİ İZLEDİ
Performansı tartışma konusu olan Karius dün de kötü günündeydi. Beşiktaş formasıyla 13 lig maçında 16 gol yiyen Alman eldiven büyük eleştiri aldı.
YÖNETİME TEPKİ
Kasımpaşa önünde alınan ağır yenilgi Beşiktaşlı taraftarları adeta çılgına çevirdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gelen Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından yönetim aleyhine tezahürat yaptı.
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