Beşiktas defansı darmadağın

Ligin ilk yarısını 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş savunmada çok büyük bir kriz yaşıyor... Siyah- Beyazlılar ligdeki 17 maçta kalesinde tam 23 gol gördü... Oysa ki Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son iki sezonda 34 haftada 30 gol yemişti. Kartal ayrıca deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmanın 8'inde de kalesini gole kapatmayı başaramadı.
- Spor
- 23.12.2018
- Gazete
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