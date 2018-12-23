Beşiktas defansı darmadağın Kartal son iki sezonun tamamında kalesinde 30 gol görmüştü.

Ligin ilk yarısını 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan Beşiktaş savunmada çok büyük bir kriz yaşıyor... Siyah- Beyazlılar ligdeki 17 maçta kalesinde tam 23 gol gördü... Oysa ki Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son iki sezonda 34 haftada 30 gol yemişti. Kartal ayrıca deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmanın 8'inde de kalesini gole kapatmayı başaramadı.