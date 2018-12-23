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190 maç sonra 4 gol yedi

, 2013 yılındaki maçından sonra ilk kez ligde kalesinde 4 gol gördü...

190 maç sonra 4 gol yedi
Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 'ya farklı yenilen Beşiktaş uzun bir aradan sonra ilki yaşadı!..

GÜNEŞ'LE İLK KEZ
Siyah-Beyazlılar 190 maç sonra 90 dakika içinde kalesinde 4 gol gördü. Kartal en son bu senaryoyu 20 Nisan 2013'te Akhisar deplasmanında yaşamış ve sahadan yine 4-1 yenik ayrılmıştı. Beşiktaş ayrıca yönetiminde de ligde ilk kez bir maçta 4 gol yedi.

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