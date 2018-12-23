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'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi

G.Saray maçından sonra ortalıkta görünmeyen ’un inşaat işleri için sürekli Romanya’ya gittiği öğrenildi.

Kayıp aranıyor: Alper Potuk
FENERBAHÇE'DE bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.

MÜTEAHHİT MİSİN?
Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.

​9 MAÇTA SADECE 1 GOL
, 'de bu sezon sadece 1 kaydetti. Taraftar da onu sildi...

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