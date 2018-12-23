FENERBAHÇE'DE bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.
MÜTEAHHİT MİSİN?
Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.
9 MAÇTA SADECE 1 GOL
Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol kaydetti. Taraftar da onu sildi...
MÜTEAHHİT MİSİN?
Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.
9 MAÇTA SADECE 1 GOL
Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol kaydetti. Taraftar da onu sildi...
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