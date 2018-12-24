Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda takıma katılacağı iddia edilen Orkun Kökçü cephesinden ilk açıklama geldi. Daha önce açıklamalarında İspanya veya İngiltere'de kariyerine devam etmek istediğini açıklayan Orkun Kökçü'nün sezon sonunda siyah beyazlı takıma katılacağı iddia edilmişti.

BABASI İDDİALARI YALANLADI

Beşiktaş'ın Feyenoord'un 2000 doğumlu Türk futbolcusu Orkun Kökçü'yü 4 yıllığına renklerine bağladığı ancak genç futbolcunun sezon sonunda siyah beyazlı takıma katılacağı iddialar arasında yer aldı. Ancak Orkun Kökçü'nün babası bu transfere açıklık getirdi.

Halis Kökçü, oğlunun Beşiktaş ile anlaştığı haberini paylaşarak, ''Orkun Kökçü ile bu arkadaşın zikrettiği kulüpler ile herhangi bir ilişkisi şu an söz konusu değildir'' şeklinde yazdı.

'İSPANYA BANA DAHA UYGUN'

Genç oyuncu yaptığı açıklamada "Şu anda Feyenoord'da devam etmek istiyorum. Fakat sonrasında Avrupa'daki takımlara transfer olmak istiyorum. İspanya, İngiltere gibi liglerde oynamak için biraz daha gelişmem gerekiyor. İspanya futbolu bana daha uygun. Kariyerimin başlangıcındayım ve şu anda Feyenoord'a odaklanmak istiyorum." demişti.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğan Orkun Kökçü, futbola Groningen altyapısında başladı. 2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Feyenoord U21 formasıyla boy gösteren Orkun Kökçü, A takımının formasını da ligde 2 kez giydi ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Orta sahada forma giyen Orkun Kökçü, daha önce Instagram sayfasından Beşiktaş formalı fotoğraflarını paylaşmıştı. 2020 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü, Hollanda U19 formasını da giyiyor.