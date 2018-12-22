Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi dün gerçekleştirildi.
İşte eşleşmeler:
Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Ümraniyespor- Fenerbahçe
Kayserispor-Akhisarspor
Boluspor- Galatasaray
Medipol Başakşehir- Hatayspor
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor- Balıkesirspor Baltok
Antalyaspor- Göztepe.
ÇİFT MAÇ OYNANACAK
5. turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekipleriyle eşleşti.
İşte eşleşmeler:
Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Ümraniyespor- Fenerbahçe
Kayserispor-Akhisarspor
Boluspor- Galatasaray
Medipol Başakşehir- Hatayspor
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor- Balıkesirspor Baltok
Antalyaspor- Göztepe.
ÇİFT MAÇ OYNANACAK
5. turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekipleriyle eşleşti.
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