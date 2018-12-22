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’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat ’nda , Ümraniye ile Galatasarayd a Bolu ile eşleşti. Trabzon ise yine 1. Lig ekibi Balıkesirspor’a rakip oldu...

Büyüklere son 16'da şanslı kura
'nda son 16 turu kura çekimi dün gerçekleştirildi.

İşte eşleşmeler:

Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Ümraniyespor- Fenerbahçe
Kayserispor-Akhisarspor
Boluspor- Galatasaray
- Hatayspor
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor- Balıkesirspor Baltok
Antalyaspor- Göztepe.

ÇİFT MAÇ OYNANACAK
5. turu geçen 16 takımın katıldığı ve maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekipleriyle eşleşti.

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