Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Köprüden önceki son çıkıştayız. Ekonomik olarak en ufak hatayı bile kaldıracak durumda değiliz" dedi. Doğan, "1 milyar TL'lik bir borç var. 2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz temlikli durumda. Kısa vadede 100 milyon TL ödemek zorundayız. Akaryakıt istasyonu projemizi tamamlayabilirsek oyunculara olan borçlarımızı tamamen kapatmayı düşünüyoruz" dedi." ifadesini kullandı.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
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