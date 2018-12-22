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Başkan Yardımcısı : Ekonomik olarak hata şansımız yok

Başkan Yardımcısı , “Köprüden önceki son çıkıştayız. Ekonomik olarak hata şansımız yok. Toplam borcumuz 1 milyar ” dedi.

Köprüden önceki son çıkıştayız
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Köprüden önceki son çıkıştayız. Ekonomik olarak en ufak hatayı bile kaldıracak durumda değiliz" dedi. Doğan, "1 milyar TL'lik bir var. 2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz temlikli durumda. Kısa vadede 100 milyon ödemek zorundayız. Akaryakıt istasyonu projemizi tamamlayabilirsek oyunculara olan borçlarımızı tamamen kapatmayı düşünüyoruz" dedi." ifadesini kullandı.

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