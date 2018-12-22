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Sambacı ’ı isteyenler 3’e çıktı

Sambacı Vagner Love’ı isteyenler 3’e çıktı
'ta yedek kalmaktan mutlu olmayan 'ın talipleri her geçen gün artıyor. basınına göre Flamengo ve Corinthians yıldız golcüyü istiyor. Bu kulüpler Love ile temas kurmuş durdumda. ekiplerinden 'un da Beşiktaş yönetimine başvuracağı öğrenildi.

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