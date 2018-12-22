Sambacı Vagner Love’ı isteyenler 3’e çıktı

Beşiktaş'ta yedek kalmaktan mutlu olmayan Vagner Love'ın talipleri her geçen gün artıyor. Brezilya basınına göre Flamengo ve Corinthians yıldız golcüyü istiyor. Bu kulüpler Love ile temas kurmuş durdumda. Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un da Beşiktaş yönetimine başvuracağı öğrenildi.
- Spor
- 22.12.2018
- Gazete
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