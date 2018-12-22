İngiliz takımlarının Garry Rodrigues aşkı bir türlü dinmiyor... Son olarak Crystal Palace, yıldız oyuncu için kesenin ağzını açmış durumda.
3 MİLYON FARK
İngiliz ekibi Rodrigues için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray Yönetimi, oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir ücrete elden çıkarmak istemiyor.
2021'DE BİTİYOR
Rodrigues'in G.Saray ile sözleşmesi 2021'de bitiyor.
3 MİLYON FARK
İngiliz ekibi Rodrigues için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray Yönetimi, oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir ücrete elden çıkarmak istemiyor.
2021'DE BİTİYOR
Rodrigues'in G.Saray ile sözleşmesi 2021'de bitiyor.
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