Bugünkü
Takvim

Rodrigues aşkı!

, yıldız oyuncuyu almak için 7 milyon ’ya kadar çıktı. Ancak , 10 milyon Euro’da ısrar ediyor

Rodrigues aşkı!
İngiliz takımlarının Garry Rodrigues aşkı bir türlü dinmiyor... Son olarak Crystal Palace, yıldız oyuncu için kesenin ağzını açmış durumda.

3 MİLYON FARK
İngiliz ekibi Rodrigues için 7 milyon 'yu gözden çıkardı. Ancak Yönetimi, oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir ücrete elden çıkarmak istemiyor.

2021'DE BİTİYOR
Rodrigues'in G.Saray ile sözleşmesi 2021'de bitiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriRodrigues aşkı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri