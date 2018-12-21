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polemiği

Başkan ’ın Fulya’daki ı aylık 30 bin liraya çok ucuz bir şekilde kiraya verdiği iddia edildi. ise bu iddialara çok ilginç bir şekilde yalanladı.

Otopark polemiği
'ta tartışması... Gazeteci , 'ın günlük cirosu 35 bin ile 40 bin arasında değişen 2500 araç kapasiteli Fulya'da Beşiktaş'a ait otoparkı ihalesiz bir şekilde aylığı 30 bin liradan kiraya verdiğini iddia etti... Ortalık karıştı. Beşiktaş Kulübü bu iddiaların mesnetsiz olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Madem böyle bir rant var yazıyı yazan kişiye yıllık 1 milyon TL bedelle kendisine bu alanı kiraya verelim. Alınan kararlar İcra Kurulu Toplantısı'nda oybirliğiyle alındı" cevabı verildi.
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