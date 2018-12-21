Ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray- Konyaspor maçında konuk takım lehine çaldığı penaltıyla gündeme oturan Hüseyin Göçek'e af çıktı. Sarı- Kırmızılı yönetimin hedef tahtasına oturttuğu ve TFF tarafından dinlendirileceği açıklanan Göçek üç haftalık cezasının ardından Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak.