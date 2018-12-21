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’e af çıktı

G.Saray-Konya maçı sonrası tarafından dinlendirileceği açıklanan Göçek’e 3 haftanın ardından af çıktı.

Hüseyin Göçek’e af çıktı
Ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray- Konyaspor maçında konuk takım lehine çaldığı penaltıyla gündeme oturan Hüseyin Göçek'e af çıktı. Sarı- Kırmızılı yönetimin hedef tahtasına oturttuğu ve TFF tarafından dinlendirileceği açıklanan Göçek üç haftalık cezasının ardından Erzurumspor-Kayserispor karşılaşmasında düdük çalacak.

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