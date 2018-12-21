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  • 21.12.2018 15:37
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 15:37

'nin genç yıldızı manşetlerinde!

'de ilk kez resmi maçına çıkan genç yıldız , basınının gündeminde. Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup etti. ve tarafından bugüne kadar hiç süre verilmeyen Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşında forma şansı buldu.

Hollanda'nın gündemi Ferdi Kadıoğlu!
'nin bu sezon başında 'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen, ve dönemlerinde forma şansı bulamayan 'na ilk kez Giresunspor karşısında forma şansı verdi.

HOLLANDA BASININDA GÜNDEM FERDİ KADIOĞLU

'nda Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda da Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na forma şansı vermesi Hollanda basınında geniş yer buldu.

Mücadelenin 77.dakikasında 'nin yerine oyuna giren genç yıldız için Hollanda basını 'Kadıoğlu sonunda sahaya çıktı' ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DAHA SIK OYNAMASI BEKLENİYOR

Nu Sport Ferdi Kadıoğlu için 'Cocu ve Koeman gibi Hollandalı teknik adamların oynatmadığı Ferdi'yi, Yanal ilk kz oyuna soktu.' ifadelerini kullandı.

Haberlerde ayrıca 5 ay sonra formasına kavuşan Ferdi'nin önümüzdeki maçlarda sık sık oynamasının beklendiği belirtildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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