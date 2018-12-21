HOLLANDA BASININDA GÜNDEM FERDİ KADIOĞLU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda da Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na forma şansı vermesi Hollanda basınında geniş yer buldu.

Mücadelenin 77.dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna giren genç yıldız için Hollanda basını 'Kadıoğlu sonunda sahaya çıktı' ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA DAHA SIK OYNAMASI BEKLENİYOR

Nu Sport Ferdi Kadıoğlu için 'Cocu ve Koeman gibi Hollandalı teknik adamların oynatmadığı Ferdi'yi, Yanal ilk kz oyuna soktu.' ifadelerini kullandı.

Haberlerde ayrıca 5 ay sonra formasına kavuşan Ferdi'nin önümüzdeki maçlarda sık sık oynamasının beklendiği belirtildi.