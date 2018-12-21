Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak olan iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa'nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 22 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, düdük Cüneyt Çakır'da olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Çınar olacak.

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 31. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park'taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ SON YILLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4'ünde puan kaybetti.

Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.

BABEL DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.



Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

CANER ERKİN CEZALI

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.



Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.