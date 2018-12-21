Dünyaca ünlü yıldızın cami görüntüleri sosyal medyayı salladı. Real Madridli stoper Sergio Ramos, Dubai'de camiye gitti. Instagram hesabından görüntüler paylaşan Sergio Ramos 'Eşsiz bir yer' ifadesini kullandı.
Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un camiden paylaştığı görüntüler sosyal medyada olay yarattı.
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