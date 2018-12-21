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  • 21.12.2018 12:08
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 12:22

li yıldız 'un cami görüntüleri sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü yıldızın cami görüntüleri sosyal medyayı salladı. li stoper , 'de camiye gitti. Instagram hesabından görüntüler paylaşan Sergio Ramos 'Eşsiz bir yer' ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un camiden paylaştığı görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

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