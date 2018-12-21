F.bahçe Beko doludizgin

THY Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko, zorlu Buducnost deplasmanından 89-65'lik skorla galip ayrıldı. İlk periyodu 26-20 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin 3 sayı performansını aşağı çekse de ilk yarıyı 40-40 berabere tamamladı. 2. yarıda vidaları sıkan Fenerbahçe Beko her geçen dakika farkı açtı ve maçı 89-65 kazanıp liderliğini sürdürdü.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
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