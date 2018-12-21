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F.bahçe Beko doludizgin

Buducnost’u Vesely ve Leuvergne’in harika performansıyla farklı geçen Beko 14. maçında 13. galibiyetini aldı.

F.bahçe Beko doludizgin
THY Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko, zorlu Buducnost deplasmanından 89-65'lik skorla galip ayrıldı. İlk periyodu 26-20 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin 3 sayı performansını aşağı çekse de ilk yarıyı 40-40 berabere tamamladı. 2. yarıda vidaları sıkan Fenerbahçe Beko her geçen dakika farkı açtı ve maçı 89-65 kazanıp liderliğini sürdürdü.

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