Beşiktaş devre arası transferi için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetim forvetin yanı sıra savunmayı da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Pepe'nin gitmesiyle boşalan yere transfer yapmak isteyen yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i listenin başına aldı. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in 27 yaşındaki Fransız stoperi transfer etmek için PSG kulübünün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
5 sezondur PSG forması giyen yıldız oyuncu bu sezon Hollanda ekibinde yedek kulübesine mahkum oldu. Sadece 5 karşılaşmada forma giyen Nicolas Isimat Mirin'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini bildiği gelen bilgiler arasında.
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