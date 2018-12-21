devre arası transferi için kolları sıvadı...yönetim forvetin yanı sıra savunmayı da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.'nin gitmesiyle boşalan yere transfer yapmak isteyen yönetiminforması giyenfutbolcu'i listenin başına aldı. Transfer Komitesi Başkanı'inyaşındakistoperi transfer etmek içinkulübünün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.5 sezondurforması giyen yıldız oyuncu bu sezona ekibinde yedek kulübesine mahkum oldu. Sadece 5 karşılaşmada forma giyen'in takımdan ayrılmayı düşündüğü veın kendisiyle ilgilendiğini bildiği gelen bilgiler arasında.