Bugünkü
Takvim

'ta hedef Mirin

Kartal devre arasında savunmayı güçlendirmek için kolları sıvadı. ’de oynayan Mirin için kulübüyle görüşülecek.



Beşiktaş devre arası transferi için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetim forvetin yanı sıra savunmayı da güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Pepe'nin gitmesiyle boşalan yere transfer yapmak isteyen yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i listenin başına aldı. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in 27 yaşındaki Fransız stoperi transfer etmek için PSG kulübünün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
5 sezondur PSG forması giyen yıldız oyuncu bu sezon Hollanda ekibinde yedek kulübesine mahkum oldu. Sadece 5 karşılaşmada forma giyen Nicolas Isimat Mirin'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini bildiği gelen bilgiler arasında.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta hedef Mirin
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar