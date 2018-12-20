Yeni Malatya güle oynaya

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor ilk maçta 2-0 yendiği Etimesgut Bld.'yi aynı skorla geçerek adını son 16 tura yazdırmayı bildi.
KASIMPAŞA SON 16'DA
Malatyaspor'un gollerini 54. dakikasında Ahmed İldiz 88'de de Eren Tozlu kaydetti. Diğer maçlarda Kasımpaşa, Menemen'i; Kayseri de Altay'ı 4-1 yendi ve kupada adlarını son 16 turuna yazdırdı.
KASIMPAŞA SON 16'DA
Malatyaspor'un gollerini 54. dakikasında Ahmed İldiz 88'de de Eren Tozlu kaydetti. Diğer maçlarda Kasımpaşa, Menemen'i; Kayseri de Altay'ı 4-1 yendi ve kupada adlarını son 16 turuna yazdırdı.
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