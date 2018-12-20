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güle oynaya

5’nci tur rövanşında ilk maçta 2- 0 yendiği Etimesgut’u aynı sonuçla geçti. Böylece son 16’ya kaldı.

Yeni Malatya güle oynaya
ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor ilk maçta 2-0 yendiği Etimesgut Bld.'yi aynı skorla geçerek adını son 16 tura yazdırmayı bildi.

KASIMPAŞA SON 16'DA
Malatyaspor'un gollerini 54. dakikasında Ahmed İldiz 88'de de Eren Tozlu kaydetti. Diğer maçlarda , Menemen'i; de Altay'ı 4-1 yendi ve kupada adlarını son 16 turuna yazdırdı.

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