Fırtına kupada gümbür gümbür… Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediye ile 2-2 berabere kalan Trabzon, evinde oynadığı rövanş maçını 5-0 kazandı ve son 16 takım arasına kaldı. Bordo-Mavililer, 9. dakikada Ibanez'in kullandığı kornerde Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
Trabzonspor, konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti
Fırtına deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Sivas Bld.’yi evinde Ekuban (2) Batuhan, Amiri ve A.Parmak’ın golleriyle devirdi. Kupada üst tura yükseldi...
Fırtına kupada gümbür gümbür… Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediye ile 2-2 berabere kalan Trabzon, evinde oynadığı rövanş maçını 5-0 kazandı ve son 16 takım arasına kaldı. Bordo-Mavililer, 9. dakikada Ibanez'in kullandığı kornerde Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
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