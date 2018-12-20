Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün Giresunspor - Fenerbahçe maçı ile sona eriyor. İlk maçtan 1-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, deplasmandan da istediği sonucu olarak tur atlamak isteyecek. Giresunspor bu karşılaşmaya 5 eksikle çıkacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma A2 kanalından canlı olarak yaıynlanacak. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa olacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakem ise Özgüç Türkalp olacak.

GİRESUNSPOR 5 EKSİKLE ÇIKIYOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Giresunspor'da sarı-lacivertli ekip karşısında Adama Ba, Muhammet Reis, Landel, Ozan Can ve Kürşat Sürmeli forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden Yasin Ozan, Savaş Polat, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in yanı sıra Hatayspor karşılaşmasında omzundan sakatlanan takım kaptanı Muhammet Reis'in 4 ile 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ayrıca kasık sakatlığı yaşayan Ozan Can Kökçü ise tedavisini yaptırmak üzere Hollanda'ya gitti.

Öte yandan kulübün sağlık ekibi Hatayspor müsabakasında sakatlanan orta saha oyuncularımızdan Michel Landel'in de Fenerbahçe karşısında görev almasının çok zor olduğu bilgisini yönetime verdiği öğrenildi.

Diğer taraftan Adana Demirspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Hatayspor maçında formasından uzak kalan bir başka orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli de Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Yeşil-beyazlı ekibe bir kötü haber de Adama Ba'dan geldi. Ayak bileğinden sakatlanan Adama Ba da Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının rövanşında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bugünkü müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey'in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

SOLDADO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.