Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Açıklanan listeye göre Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Sivasspor maçını Halil Umut Meler, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri