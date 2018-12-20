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  • 20.12.2018 12:40

'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de ilk devrenin kapanış maçlarında hakemler belli oldu. Haftanın en dikkat çeken maçı olan Kasımpaşa - maçına Cüneyt Çakır atandı. İşte Süper Lig'de 17. haftanın maçları ve hakemleri...

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

'de ilk devrenin son haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Açıklanan listeye göre Aytemiz Alanya - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık, Kasımpaşa - maçını Cüneyt Çakır, - Çaykur Rizespor maçını Fırat Aydınus, - Sivasspor maçını Halil Umut Meler, Antalyaspor - maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.

İşte Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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