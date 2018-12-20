Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Açıklanan listeye göre Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Sivasspor maçını Halil Umut Meler, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.
İşte Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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