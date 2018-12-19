Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaştı.



Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş getirildi. Sezona İzmir temsilcisi Göztepe'nin başında başlayan Bektaş, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı... 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER