Golcülerın istikrarı olmadı

Beşiktaş'ta forvet oyuncularından Mustafa Pektemek 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlı takımda üst üste iki karşılaşmada gol atan Güven Yalçın 3, Vagner Love 3 ve Cyle Larin de 15 maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Forvet oyuncularının istikrarsız görüntüsü Beşiktaş'ın başarılı sonuçlar almasına engel olurken bu futbolculara duyulan güveni iyice azalttı.
- Spor
- 19.12.2018
- Gazete
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