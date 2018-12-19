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Golcülerın istikrarı olmadı

M.Pektemek, Love, Güven ve devamlılık sağlayamadı.

Golcülerın istikrarı olmadı
Beşiktaş'ta forvet oyuncularından Mustafa Pektemek 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlı takımda üst üste iki karşılaşmada gol atan Güven Yalçın 3, Vagner Love 3 ve Cyle Larin de 15 maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Forvet oyuncularının istikrarsız görüntüsü 'ın başarılı sonuçlar almasına engel olurken bu futbolculara duyulan güveni iyice azalttı.

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