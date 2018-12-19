Giresunspor - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni hocası Ersun Yanal ile ikinci resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ilk ayağında 1-0'lık üstünlükle avantajlı durumda olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmak isteyecek. Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado geri dönecek. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçı 20 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. Saat 20.30'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ata Yıldırım yapacak. Dördüncü hakem ise Özgüç Türkal olacak.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'de yapılan maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey'in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

SOLDADO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun cezası sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5'i ligde, 1'i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.