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  • 19.12.2018 10:11
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 10:17

Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a tepki: Böyle bir lüks yok!

Usta yazarı Erman Toroğlu, Ali Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyebiliriz" açıklamasına tepki gösterdi.

Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a tepki: Böyle bir lüks yok!

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmeme gibi bir lüksü yok. Büyük kulüp yöneticileri, aldıkları futbolculardan ne kadar kazık yiyorlar onu düşünsünler..

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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