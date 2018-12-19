Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a tepki: Böyle bir lüks yok!

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmeme gibi bir lüksü yok. Büyük kulüp yöneticileri, aldıkları futbolculardan ne kadar kazık yiyorlar onu düşünsünler..
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Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmeme gibi bir lüksü yok. Büyük kulüp yöneticileri, aldıkları futbolculardan ne kadar kazık yiyorlar onu düşünsünler..
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