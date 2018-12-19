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: 2.yarının lideri olacağız 4. yıldızı takacağız

İlk maçında şokunu yaşayan , “İkinci yarının lideri olacağız. Ligi kaçıncı bitiririz bilmiyorum... Hedef 4. yıldızı takmak” dedi.

2.yarının lideri olacağız 4. yıldızı takacağız
Önceki gün Erzurum önünde Fenerbahçe'deki ikinci dönemine başlayan ancak son dakika şokuyla sarsılan Ersun Yanal imza zöreninde iddialı açıklamalar yaptı.

EL ELE VERECEĞİZ
Tecrübeli hoca, "İkinci yarının puan tablosu yapıldığında lider olacağız. Ligi kaçıncı bitireceğimizi kestiremem. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer, sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. 4. yıldızı takacağız. Hep beraber, el ele büyük taraftarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu alacağız. Başka alternatif olduğunu düşünmüyorum. Bu ailenin içinde olmaktan mutluyum. Bunu sonuçlarla pekiştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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