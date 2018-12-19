Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un dünkü sözleri gündeme bomba gibi düştü... Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" demesi büyük bir tepkiyle karşılandı.
RAKİPLER KORKACAKTI!
Oysaki Başkan Ali Koç seçim öncesi ve sonrasında Avrupa'da büyük hedefleri olduğu yönünde birçok açıklamada bulunmuştu. Avrupa'da kalıcı olacaklarını söyleyen Koç, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin korkacağı bin takım haline geleceklerini söylemişti.
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