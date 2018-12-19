en kötü günlerini yaşayan'de Başkan'un dünkü sözleri gündeme bomba gibi düştü...'un "" demesi büyük bir tepkiyle karşılandı.Oysakiseçim öncesi ve sonrasında'da büyük hedefleri olduğu yönünde birçok açıklamada bulunmuştu.'da kalıcı olacaklarını söyleyen'nde rakiplerin korkacağı bin takım haline geleceklerini söylemişti.