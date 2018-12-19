Ali Koç’u terleten soru

Başkan Ali Koç'a imza töreninde daha önce Ersun Yanal için söylediği, "Bugün gündemimizde yok, yarın da olmayacak" sözü hatırlatıldı. Sorular karşısında adeta ter döken Koç, "Evet fikir değiştirdik, o zaman doğru fikir oydu. Ersun hocamız planlarımızda yoktu, yabancı hoca ile devam etmek istiyorduk. Ancak gelinen noktada ligi ve Türkiye'yi çok iyi bilen bir teknik adamla yola devam etmenin doğru olduğunu düşündük" açıklamasını yaptı.