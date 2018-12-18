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  • 18.12.2018 13:09

'da dönemi sona erdi

'in köklü ekiplerinden 'ın başında bulunan kovuldu. Tecrübeli teknik adam 2016 yılından bu yana Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştırıyordu.

Mourinho'ya büyük şok! Resmen açıklandı

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

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