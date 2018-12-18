Galatasaray Keçiörengücü maçı hangi kanalda? ZTK GS Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş ve eleme maçında bugün Galatasaray, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Ankara'da yapılan ilk karşılaşamdan 2-1 galip ayrılan Galatasaray bu akşam oynanacak maçta avantajlı konumda bulunuyor. Peki, Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Keçiörengücü arasında oynanacak maç bugün saat 20.30'da yapılacak. Türk Telekom Stadumu'nda oynancak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Alper Çetin olacak.

TRAFİĞE MAÇ DÜZENLEMESİ

Galatasaray-Keçiörengücü takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla bugün bazı yollar 17.30 itibarıyla trafik akışına kapalı olacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Bu nedenle saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücüleri, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDE RAKİBİ BENFİCA

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın son 32 turu rakibi Benfica oldu. Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen Galatasaray'ın ilk maçı İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Benfica maçı 14 Şuıbat'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.