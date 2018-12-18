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F.Bahçe taraftarı tribünden düştü

F.Bahçe taraftarı tribünden düştü
F.Bahçe - Erzurumspor maçında tribünden merdiven boşluğuna düşen Sarı- Lacivertli taraftar Soner Ergen ağır yaralandı. Olayı gören taraftarların ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri Ergen'e müdahale ederken, F.Bahçeli taraftar stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.

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