Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç, bir gazetecinin "Ersun Yanal'la çalışmayı düşünmüyorum demiştiniz. Görüşünüzü ne değiştirdi?" şeklindeki sorusuna, "Ligi tanıyan yerli bir hocanın daha iyi olacağını düşündüğüm için Ersun Yanal'da karar kıldım" diyerek cevap verdi.

İşte Koç'un sözleri:

LİGİN DNA'SINI BİLDİĞİ İÇİN GETİRDİK

"Evet ben sezon başında Ersun Yanal hakkında görüşlerimi belirttim. Hocamız o zaman Cocu'ydı. Uzun vadeli olarak onunla devam edebileceğimizi düşünüyordum. 10. hafta itibarıyla bu kararımızdan dönmemiz gerektiğine karar verdik. Ben asla asla demeyen bir insanım. "

"Hocamızla durumu istişare ettik. Aldığım cevaplardan tatmin oldum, tatminden de fazlası oldu. Hata yaptıysak hata yaptık ama şimdi yeni bir başlangıç yaptık."

"Çok kötü gidiyorduk. Bütün alternatiflerimizi irdeledik ve Türk hoca olması gerektiğine karar verdik. Ligin DNA'sını bilen, Fenerbahçe ruhunu aşılayabilecek birinin olması gerektiğini düşündük ve tüm bu kriterleri incelediğimizde karşımıza Ersun Hoca'dan başkası çıkmıyordu."