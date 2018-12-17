Fenerbahçe, idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.
Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli takımda idari menajerlik görevinine Onur Başar getirilmişti. Volkan Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.
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