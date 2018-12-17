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  • 17.12.2018 12:49
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 13:02

Son dakika... 'de!

Son dakika haberine göre , 'ın yeniden teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından idari menajerliğe de 'yı getirdi.

Fenerbahçe o ismi açıkladı!

, idari menajerliğe 'nın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.

Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli takımda idari menajerlik görevinine Onur Başar getirilmişti. Volkan Ballı 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe kulübünde idari menajerlik görevi yapmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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