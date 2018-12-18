Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu İslam Slimani, tribünleri çıldırtamaya devam ediyor. Bu sezon ligde sadece 1 gol atabilen Slimani, oynadığı son 4 karşılaşmada rakip kaleye 10 şut çekerken, bunların hiçbirinde çerçeveyi tutturmayı başaramadı. Slimani, dün akşam da kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Cezayirli oyuncu 7'inci dakikada sol ayağıyla net bir fırsatı değerlendiremezken, ardından Valbuena'nın getirdiği pozisyonda bomboş durumda topu üstten auta yolladı. Slimani, ikinci yarının hemen başında da yine Valbuena'nın taşıdığı topu, müsait durumda bu kez de yandan auta yolladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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