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  • 18.12.2018 09:54
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:07

'nin Cezayirli yıldızı İslam Slimani çıldırttı

Son 4 karşılaşmada 10 şut çeken ve sıfır isabet sağlayan Cezayirli futbolcu İslam Slimani dün akşam da 3 net gol pozisyonunu harcadı. Slimani performansıyla saç baş yoldurttu!

Slimani çıldırttı
'nin Cezayirli oyuncusu İslam Slimani, tribünleri çıldırtamaya devam ediyor. Bu sezon ligde sadece 1 gol atabilen Slimani, oynadığı son 4 karşılaşmada rakip kaleye 10 şut çekerken, bunların hiçbirinde çerçeveyi tutturmayı başaramadı. Slimani, dün akşam da kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Cezayirli oyuncu 7'inci dakikada sol ayağıyla net bir fırsatı değerlendiremezken, ardından Valbuena'nın getirdiği pozisyonda bomboş durumda topu üstten auta yolladı. Slimani, ikinci yarının hemen başında da yine Valbuena'nın taşıdığı topu, müsait durumda bu kez de yandan auta yolladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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