Şenol Güneş, Trabzonspor beraberliği sonrası önemli mesajlar verdi. Gönderilmediği sürece Beşiktaş'tan gitmeyeceğini ifade eden Güneş, "Sözleşmem sürüyor. Biraz kötü gittiğinde bu konuşuluyor. Beşiktaş'ta çalışıyorum. Burada başarılı olmak için uğraşıyorum. Şu an üzgünüz ve durumumuzun iyi olmadığını biliyoruz" diye konuştu.
KONU MİLLİ TAKIM DEĞİLDİ
Güneş Yıldırım Demirören'le görüşme yaptığının doğru olduğunu söyleyerek, "Görüşme sebebim Milli Takım'la ilgili değildi. Beşiktaş'la olan sözleşmem devam ediyor" dedi.
AYRILAN OYUNCULAR OLACAK
Evde 2 puan kaybettik
Kendi sahasında 2 puan kaybettiklerini ifade eden Güneş, "Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda onlar için 1 puan avantaj. Bizim için ortada 2 kayıp puan var" diye konuştu.
KONU MİLLİ TAKIM DEĞİLDİ
Güneş Yıldırım Demirören'le görüşme yaptığının doğru olduğunu söyleyerek, "Görüşme sebebim Milli Takım'la ilgili değildi. Beşiktaş'la olan sözleşmem devam ediyor" dedi.
AYRILAN OYUNCULAR OLACAK
Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu söyleyen Güneş, "Pepe gitti zaten. Babel ve Adriano da iyi oyuncular ama kulüple ilgili sorunları var" dedi.
Kendi sahasında 2 puan kaybettiklerini ifade eden Güneş, "Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda onlar için 1 puan avantaj. Bizim için ortada 2 kayıp puan var" diye konuştu.
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