beraberliği sonrasıönemli mesajlar verdi.Gönderilmediği sürece'tan gitmeyeceğiniifade eden"Sözleşmem sürüyor.Biraz kötü gittiğindebu konuşuluyor. Beşiktaş 'ta çalışıyorum.Burada başarılı olmakiçin uğraşıyorum. Şu anüzgünüz ve durumumuzuniyi olmadığını biliyoruz"diye konuştu.'le görüşmeyaptığınındoğru olduğunusöyleyerek,"Görüşme sebebim Milli Takım 'la ilgili değildi.Beşiktaş'la olansözleşmem devam ediyor"dedi.

AYRILAN OYUNCULAR OLACAK

Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu söyleyen Güneş, "Pepe gitti zaten. Babel ve Adriano da iyi oyuncular ama kulüple ilgili sorunları var" dedi.

sahasında 2 puan kaybettiklerini ifade eden Güneş, "Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda onlar için 1 puan avantaj. Bizim için ortada 2 kayıp puan var" diye konuştu.