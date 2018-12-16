Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar, 22:51:40 Güncelleme: 22:59:32
Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bizim için başlangıçta zor bir maçtı. İyi bir rakipti, son 3 maçını kazanmıştı.

Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

Sahamızda kazanmak için başlamak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi olmadı" dedi.

Kendi sahalarında 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, "Oyunun kontrolünü zaman zaman rakibe verdik. Gol yemememiz gereken pozisyonda gol yedik.

Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

Zamanlama hatası yaptık. Rakibin moralini artırdı bu durum. İkinci yarı attığımız taçla gol yedik. 2-0 geriye düşmek kötüydü ama oyuncularım direncini ortaya koyarak 2-2'ye getirdi. İptal olan gol ofsayt diyorlar, izlemedim henüz.

Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

O olmasaydı daha iyi olurdu. Oyunun hızı artmıştı o arada. Gol iptal olunca yavaşladık biz de, taraftarlar da. Belki olmasa daha çok baskı yapıp 3'üncü golü de bulurduk. Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda 1 puan avantaj, bizim için ise 2 puan kayıp" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

"KARARLAR MAÇTAN ÖNCE VERİLİR, MAÇTA UYGULANIR"
Kadro konusunda soru işaretlerinin olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. 3 gün önce kadroda olmayan oyuncular vardı. Neden kadroda yoklardı? Lens yoktu, Adriano yoktu. Soru işaretlerim vardı. İdman yapmadan, 2 gün önce yaptıkları idmanla sahaya sürmeniz gerekiyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Adriano oynamasına rağmen performans olarak altındaydı.

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