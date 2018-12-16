Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm
Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
16 Aralık 2018 Pazar, 22:51:40 Güncelleme: 22:59:32
"KARARLAR MAÇTAN ÖNCE VERİLİR, MAÇTA UYGULANIR"
Kadro konusunda soru işaretlerinin olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. 3 gün önce kadroda olmayan oyuncular vardı. Neden kadroda yoklardı? Lens yoktu, Adriano yoktu. Soru işaretlerim vardı. İdman yapmadan, 2 gün önce yaptıkları idmanla sahaya sürmeniz gerekiyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Adriano oynamasına rağmen performans olarak altındaydı.
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