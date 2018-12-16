Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Yıldırım Demirören ile görüştüm

O olmasaydı daha iyi olurdu. Oyunun hızı artmıştı o arada. Gol iptal olunca yavaşladık biz de, taraftarlar da. Belki olmasa daha çok baskı yapıp 3'üncü golü de bulurduk. Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda 1 puan avantaj, bizim için ise 2 puan kayıp" ifadelerini kullandı.