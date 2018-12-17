Pektemek gol demek!

2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de oyuna sonradan girip Mustafa Pektemek'ten (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Cenk Tosun (9). Mustafa Pektemek bir kez daha oyuna sonradan girdi ve skoru değiştirdi. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maça kazanma isteğiyle çıktık, tek amacımız kazanmaktı. 2-0'dan sonra maçı çevirmemiz tesellimiz oldu. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız içinse üzgünüz" dedi.
- Spor
- 17.12.2018
- Gazete
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