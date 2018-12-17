Bugünkü
Takvim

Pektemek gol demek!

, oyuna sonradan girdiği maçlarda 8. golünü atmayı başardı.

Pektemek gol demek!
2014/15 sezonundan bu yana 'de oyuna sonradan girip Mustafa Pektemek'ten (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Cenk Tosun (9). Mustafa Pektemek bir kez daha oyuna sonradan girdi ve skoru değiştirdi. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maça kazanma isteğiyle çıktık, tek amacımız kazanmaktı. 2-0'dan sonra maçı çevirmemiz tesellimiz oldu. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız içinse üzgünüz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriPektemek gol demek!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri