



Geçtiğimiz salı günü Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından "Galatasaray'da büyük revizyonu herkes beklesin" diyen teknik patron Fatih Terim'in bu söylemi gerçek oluyor. Önümüzdeki hafta ligde oynanacak Sivas maçının ardından yönetim düğmeye basıyor. 1 sağ bek ile 2 forvet alınacak. Eğer takımdan ayrılan oyuncu sayısı artarsa transfer sayısı da buna paralel artacak.