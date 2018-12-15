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  • 15.12.2018 18:53
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 19:16

Son dakika: Ersun Yanal'ın imza tarihi açıklandı

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Ersun Yanal, 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te resmi sözleşmeye imza atacak.

Ersun Yanal'ın imza tarihi açıklandı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te yapılacaktır. Tören, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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