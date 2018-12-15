Son dakika: Ersun Yanal'ın imza tarihi açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14:00'te yapılacaktır. Tören, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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