Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde Arda Turan'a flaş tepki geldi.

Maçın başlamasından önce stadyumda okunan esame listesinde sıra Arda Turan'a gelince Galatasaray taraftarları, ıslıklı protestoda bulundu.

Diğer oyuncular için ise herhangi bir tepki gelmedi.