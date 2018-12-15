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  • 15.12.2018 20:12

taraftarından 'a tepki!

- maçının esame listesi stadyumda okunduğu sırada Galatasaray taraftarları, 'a da bulundu.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki!

'de zirveyi yakından ilgilendiren Medipol - maçı öncesinde 'a flaş tepki geldi.

Maçın başlamasından önce stadyumda okunan esame listesinde sıra Arda Turan'a gelince Galatasaray taraftarları, ıslıklı da bulundu.

Diğer oyuncular için ise herhangi bir tepki gelmedi.

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