Başakşehir - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Liderlik yarışının kızıştığı Süper Lig'de ilk yarının bitmesine son bir hafta kala puan kaybetmek istemeyen iki takım da kozlarını ortaya koyacak. Maç öncesi Başakşehir'in 33 puanı Galatasaray'ın ise 25 puanı bulunuyor. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren

BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY 21. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 21. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

GALATASARAY, SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.

Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.

GALATASARAY'DA DÖRT EKSİK

Galatasaray'da dört futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'nın yanı sıra cezalı Ryan Donk, bugünkü müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayrıca genç savunma oyuncusu Ozan Kabak, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

TERİM VE ŞAŞ'IN CEZALARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle bugün de kulübede yer alamayacak.

Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verildi.

Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş'ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.

ÜÇ OYUNCUNUN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir'e karşı sahaya çıkabilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Badou Ndiaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyen Fernando Reges, cezalarını tamamladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

SON 12 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, son 12 resmi maçının sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray; Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya sahasında kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

DEPLASMANDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti.

Ligde dış sahada ilk haftaki MKE Ankaragücü, 8. haftadaki Antalyaspor ve 12. haftadaki Kayserispor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Akhisarspor, 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 14. haftadaki Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda kaybettiği 4 mücadelede de gol atmazken, kalesindeki 10 gole engel olamadı.