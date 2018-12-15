Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak oynadığı futbol ve kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yolduran Islam Slimani'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Fulham'ın Cezayirli futbolcuyu istediği yönünde haberler çıkmıştı. Dün ise iki farklı ülkeden iddialar geldi. İskoç basınına göre Celtic, Slimani'yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basını ise İslam Slimani'nin eski takımı Sporting Lizbon'un Cezayirli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.
- Spor
- 15.12.2018
- Gazete
Slimani’ye 2 talip daha
Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti Slimani’ye Fulham’ın ardından İskoç kulübü Celtic ve Portekiz ekibi Sporting’in talip olduğu iddia edildi. Slimani, devre arasında Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılabilir.
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