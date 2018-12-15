Dün beklenen oldu ve Fenerbahçe daha önce anlaştığı Ersun Yanal'ı resmen açıkladı... Sarı-Lacivertli kulüp, Yanal'ın 25 Temmuz 2014'te attığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" tweetini paylaştı ve "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir. Yuvana hoş geldin" ifadesini kullandı.
- Spor
- 15.12.2018
- Gazete
Mutluluk Sarı Lacivert bir bağdır
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