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Mutluluk bir bağdır



Dün beklenen oldu ve Fenerbahçe daha önce anlaştığı Ersun Yanal'ı resmen açıkladı... Sarı-Lacivertli kulüp, Yanal'ın 25 Temmuz 2014'te attığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" tweetini paylaştı ve "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir. Yuvana hoş geldin" ifadesini kullandı.

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