Süper Lig puan durumu tablosu 16. hafta maçları ile değişikliğe uğradı. Süper Lig'de ilk yarının bitmesine son bir hafta kala liderlik yarışı kızışmaya başladı. Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maç sonucuna göre puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Buna göre, Başakşehir 34 puanla liderliğini korurken Galatasaray ise 26 puana yükseldi 2. sıraya yerleşti. Cumartesi ve pazar oynanacak maçlar ile birlitke puan durumu tablosu güncellenecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (16. HAFTA)

Maç sonuçlarına göre, puan durumu tablosu güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 16 10 4 2 21 7 14 34 2 Galatasaray 16 7 5 4 26 19 7 26 3 Kasımpaşa 16 8 2 6 33 27 6 26 4 Antalyaspor 15 8 2 5 19 19 0 26 5 Beşiktaş 15 7 4 4 25 17 8 25 6 Yeni Malatyaspor 15 7 4 4 23 15 8 25 7 Trabzonspor 15 7 4 4 26 19 7 25 8 Konyaspor 16 6 6 4 23 20 3 24 9 Sivasspor 16 6 6 4 22 19 3 24 10 Bursaspor 16 4 8 4 16 16 0 20 11 Ankaragücü 16 6 2 8 17 23 -6 20 12 Göztepe 16 6 1 9 15 19 -4 19 13 Alanyaspor 16 5 2 9 12 21 -9 17 14 Akhisarspor 15 4 4 7 19 25 -6 16 15 Kayserispor 15 4 3 8 13 24 -11 15 16 BB Erzurumspor 15 3 5 7 13 19 -6 14 17 Fenerbahçe 15 3 5 7 14 22 -8 14 18 Rizespor 16 1 9 6 18 24 -6 12

14 ARALIK CUMA

Göztepe - Bursaspor: 0 - 0

15 ARALIK CUMARTESİ

Rizespor - Alanyaspor: 1 - 1

Sivasspor - Ankaragücü: 4 - 0

Konyaspor - Kasımpaşa: 3 - 2

Başakşehir - Galatasaray: 1 - 1

16 ARALIK PAZAR

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor:

Kayserispor - Akhisarspor:

Beşiktaş - Trabzonspor:

17 ARALIK PAZARTESİ

Fenerbahçe - BB Erzurumspor: