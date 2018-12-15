Süper Lig puan durumu tablosu 16. hafta maçları ile değişikliğe uğradı. Süper Lig'de ilk yarının bitmesine son bir hafta kala liderlik yarışı kızışmaya başladı. Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maç sonucuna göre puan durumu tablosu yeniden şekillendi. Buna göre, Başakşehir 34 puanla liderliğini korurken Galatasaray ise 26 puana yükseldi 2. sıraya yerleşti. Cumartesi ve pazar oynanacak maçlar ile birlitke puan durumu tablosu güncellenecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (16. HAFTA)
Maç sonuçlarına göre, puan durumu tablosu güncellenmektedir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|16
|10
|4
|2
|21
|7
|14
|34
|2
|Galatasaray
|16
|7
|5
|4
|26
|19
|7
|26
|3
|Kasımpaşa
|16
|8
|2
|6
|33
|27
|6
|26
|4
|Antalyaspor
|15
|8
|2
|5
|19
|19
|0
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|8
|25
|6
|Yeni Malatyaspor
|15
|7
|4
|4
|23
|15
|8
|25
|7
|Trabzonspor
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|7
|25
|8
|Konyaspor
|16
|6
|6
|4
|23
|20
|3
|24
|9
|Sivasspor
|16
|6
|6
|4
|22
|19
|3
|24
|10
|Bursaspor
|16
|4
|8
|4
|16
|16
|0
|20
|11
|Ankaragücü
|16
|6
|2
|8
|17
|23
|-6
|20
|12
|Göztepe
|16
|6
|1
|9
|15
|19
|-4
|19
|13
|Alanyaspor
|16
|5
|2
|9
|12
|21
|-9
|17
|14
|Akhisarspor
|15
|4
|4
|7
|19
|25
|-6
|16
|15
|Kayserispor
|15
|4
|3
|8
|13
|24
|-11
|15
|16
|BB Erzurumspor
|15
|3
|5
|7
|13
|19
|-6
|14
|17
|Fenerbahçe
|15
|3
|5
|7
|14
|22
|-8
|14
|18
|Rizespor
|16
|1
|9
|6
|18
|24
|-6
|12
14 ARALIK CUMA
Göztepe - Bursaspor: 0 - 0
15 ARALIK CUMARTESİ
Rizespor - Alanyaspor: 1 - 1
Sivasspor - Ankaragücü: 4 - 0
Konyaspor - Kasımpaşa: 3 - 2
Başakşehir - Galatasaray: 1 - 1
16 ARALIK PAZAR
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor:
Kayserispor - Akhisarspor:
Beşiktaş - Trabzonspor:
17 ARALIK PAZARTESİ
Fenerbahçe - BB Erzurumspor:
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