Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sesleri! Beşiktaş ile masaya oturulacak

adam sorununuile çözenyönetimiara transfer çalışmalarına hızverdi... Sarı-Lacivertliler ilk olarak'ın takımda görmekistediğiiçin girişimlerdebulunacak.yönetiminin kısa süre içindeile masaya oturması bekleniyor.Sarı-Lacivertliler'intakasını teklifedeceği belirtiliyor.'ın buformüle sıcak yaklaşacağı da gelenbilgiler arasında.yardımcı antrenörlük için geçen'ın dönüşünü değerlendirdi., "Taraftar Ersun hocayı tekrar görmek istedi. Başkanımız da bu sese kulak verdi. Umarım hayırlı olur. Taraftarın o heyecanını ilk maçta göreceksiniz" dedi.