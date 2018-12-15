Fenerbahçe'de Tolgay Arslan sesleri! Beşiktaş ile masaya oturulacak

Teknik adam sorununu Ersun Yanal ile çözen Fenerbahçe yönetimi ara transfer çalışmalarına hız verdi... Sarı-Lacivertliler ilk olarak Yanal'ın takımda görmek istediği Tolgay Arsan için girişimlerde bulunacak. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Ozan Tufan- Tolgay Arslan takasını teklif edeceği belirtiliyor. Beşiktaş'ın bu formüle sıcak yaklaşacağı da gelen bilgiler arasında.
HEYECANI GÖRECEKSİNİZ
İsmi yardımcı antrenörlük için geçen Tuncay Şanlı, Ersun Yanal'ın dönüşünü değerlendirdi. Şanlı, "Taraftar Ersun hocayı tekrar görmek istedi. Başkanımız da bu sese kulak verdi. Umarım hayırlı olur. Taraftarın o heyecanını ilk maçta göreceksiniz" dedi.
HEYECANI GÖRECEKSİNİZ
İsmi yardımcı antrenörlük için geçen Tuncay Şanlı, Ersun Yanal'ın dönüşünü değerlendirdi. Şanlı, "Taraftar Ersun hocayı tekrar görmek istedi. Başkanımız da bu sese kulak verdi. Umarım hayırlı olur. Taraftarın o heyecanını ilk maçta göreceksiniz" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.