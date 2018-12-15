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Bisikletçiler nostaljik güzergahta yarışacak

Bisikletçiler nostaljik güzergahta yarışacak
Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 55. yılında, 1963 yılında ilk kez yapıldığı rotasına benzer şekilde koşulacak. 'dan yola çıkılacak, , Eceabat, , Edremit, , , istikametini takip ederek yine İstanbul'da finişi görecekler.

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