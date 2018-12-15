35 yaşındaki tecrübeli savunmacı Pepe, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.
Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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