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  • 15.12.2018 17:09
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 17:27

Son dakika: 'ta ile yollar ayrıldı

, 'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Pepe'nin tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık!

35 yaşındaki tecrübeli savunmacı , siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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