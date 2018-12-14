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  • 14.12.2018 13:06
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 13:15

ne zaman? 2018 ve 'nin i

Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor. D Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen ile Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan , son 32 turunda boy gösterecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte temsilcilerimizin i hakkında detaylı bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3 puanla tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan ile ligin D Grubu'nı 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başaran , son 32 turunda mücadele edecek. Temsilcilerimizin i merak ediliyor. Peki, kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ile ilgili detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. 6'ncı ve son hafta maçlarının ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'den gelenlerle toplam 32 takım kupada mücadele edecek. UEFA için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde Türkiye saati ile 15.00'de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TORBASI BELLİ OLDU

Kura çekiminde takımlar iki torbada yer alacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında gruplarını lider tamamlayan 12 akım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada amamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbada yer alacak.

TORBALAR

1. TORBA

Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. TORBA

Galatasaray, Fenerbahçe, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre).

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.

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