UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3 puanla tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray ile ligin D Grubu'nı 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi başaran Fenerbahçe, son 32 turunda mücadele edecek. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ile ilgili detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. 6'ncı ve son hafta maçlarının ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'den gelenlerle toplam 32 takım kupada mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde Türkiye saati ile 15.00'de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TORBASI BELLİ OLDU

Kura çekiminde takımlar iki torbada yer alacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında gruplarını lider tamamlayan 12 akım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada amamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbada yer alacak.

TORBALAR

1. TORBA

Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. TORBA

Galatasaray, Fenerbahçe, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre).

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.