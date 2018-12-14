Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 2. dönemine başlayacak. Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasında, teknik direktörlük için Ersun Yanal ile 1.5 yıllıına sözleşme imzalandığı bildirildi. Peki, Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal kaç yaşında ve nereli? İşte tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'ın hayat hikayesi...

ERSUN YANAL KİMDİR?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi. Manisa Spor Akademisi'nden mezun olarak futbol hayatına Denizlispor'da başlayan Ersun Yanal, Denizli Emsan Şirinköy İDY, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor'da oynamıştır.

Teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında ailesinin de uzunca bir süre yaşadığı Denizli'de 3. lig takımı Sarayköyspor'da başlamıştır. 1997-1998 sezonunda Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay Belediyesi Kaymakamlık Kupası'nı kazanmıştır.

1998-2000 yıllarında 2 sezon boyunca Denizlispor'un teknik direktörlüğünü yapmış ve 2007 yılında Manisaspor'dan istifa etmiş, 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor'u çalıştırmaya başlamıştır.

27 Nisan 2009 tarihinde Trabzonspor'dan istifa ederek Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü takımlarını çalıştırmıştır. Türkiye Milli Futbol Takımı, Eskişehirspor takımlarını da bir süre çalıştırdıktan sonra 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmuştur.

2013-2014 sezonunad 27 Nisan'da Fenerbahçe ile şampiyon olarak Süper Lig tarihinin ne erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü olarak kayıtlara geçmiştir. 9 Ağustos 2014'te Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Ersun Yanal, 25 Mayıs 2016 tarihinde yeniden Trabzonspor'la anlaşarak üçüncü kez Trabzonspor'u çalıştırdı. O sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yanal'ın görevine 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Akhisarspor'a karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından son verildi. Yanal, 2018-2019 sezonunda 14 Aralık 2018 tarihinde Fenerbahçe ile 1.5 yıllığna sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'deki ikinci dönemine başladı.

FENERBAHÇE'DE İKİNCİ ERSUN YANAL DÖNEMİ

Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçti.

Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun yerine geçici olarak yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine bir kez daha Ersun Yanal'ı getirdi.

İlk kez 2013-2014'te çalıştırdığı sarı-lacivertlileri nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak Fenerbahçe'ye lig tarihinin en erken zaferlerinden birini yaşatan (1967-1968 Fenerbahçe, 1969-1970 Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala) Ersun Yanal, 4 yıl 4 ay sonra göreve tekrar geldi.

Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadıktan sonra ertesi sezon takımla hazırlık dönemi geçirmesine rağmen 9 Ağustos 2014'te dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa etmiş ve ilk Fenerbahçe dönemi 408 günle sınırlı kalmıştı.

KARİYERİNİN TEK LİG ŞAMPİYONLUĞUNU FENERBAHÇE'DE KAZANDI

Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin tek Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti.

1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 23 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından kariyerinde tek şampiyonluğa 2013-2014'te Fenerbahçe'nin başında ulaştı.

40 RESMİ MAÇTA 24 GALİBİYET

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

YANAL'IN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLARLA LİG PERFORMANSLARI

Ersun Yanal'ın, Süper Lig kariyerinde görev yaptığı takımlar ve tecrübeli teknik adam yönetiminde alınan sonuçların tablosu şöyle:



SEZON TAKIM MAÇ G B M SIRA 1995-1996 Denizlispor 6 1 2 3 15. 1996-1997 Denizlispor 9 2 2 5 17. 1999-2000 Denizlispor 25 10 6 9 7. 2000-2001 MKE Ankaragücü 34 16 8 10 6. 2001-2002 MKE Ankaragücü 34 15 8 11 4. 2002-2003 Gençlerbirliği 34 19 9 6 3. 2003-2004 Gençlerbirliği 34 12 8 14 10. 2005-2006 Manisaspor 26 9 5 12 12. 2006-2007 Manisaspor 24 8 5 11 13. 2007-2008 Trabzonspor 24 11 3 10 6. 2008-2009 Trabzonspor 29 15 8 6 3. 2011-2012 Eskişehirspor 17 5 5 7 5. Avrupa Grubu 6 3 2 1 2. 2012-2013 Eskişehirspor 34 11 13 10 8. 2013-2014 Fenerbahçe 34 23 5 6 1. 2014-2015 Trabzonspor 25 13 6 6 5. 2016-2017 Trabzonspor 34 14 9 11 6. 2017-2018 Trabzonspor 8 2 3 3 11.

Not: 1996-1997, 1999-2000, 2006-2007, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarındaki sıralamalar, Ersun Yanal ayrıldığında görev yaptığı takımların o hafta puan cetvelinde bulunduğu sırayı ifade ediyor.