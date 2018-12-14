Ersun Yanal yeniden Fenerbahçe'de. Dün Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyuran Fenerbahçe, bu sabah eski teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda da sarı-lacivertli kulübün başında bulunan tecrübeli teknik adam son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden Ersun Yanal ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.



Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."