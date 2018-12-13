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  • 13.12.2018 19:54
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 23:27

Akhisarspor Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında temsilcimiz Akhisarspor evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Akhisarspor puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son maçında Standard Liege'i ağırlayan Akhisarspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Akhisarspor bu sonuçla birlikte tarihinde ilk defa katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ne ilk puanını alarak veda ederken, Standard Liege ise üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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