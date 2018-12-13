Akhisarspor Standard Liege ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 6. ve son maçında Standard Liege'i ağırlayan Akhisarspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Akhisarspor bu sonuçla birlikte tarihinde ilk defa katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ne ilk puanını alarak veda ederken, Standard Liege ise üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.
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